V KHL od neho očakávali viac. Ruský tím s Rosandičom nepredĺžil zmluvu

TOGLIATTI. Ruský hokejový klub Lada Togliatti nepredĺžil zmluvu so Slovákom Mislavom Rosandičom. Tím sa vrátil do súťaže po šiestich rokoch a prekonal očakávania postupom do play-off o Gagarinov pohár.

Podľa jeho slov očakávali v tíme od dvojice legionárov viac: "Každý hokejista v našom tíme prispel k tomu, čo sme dosiahli – postup do play off. Rosandič prišiel neskoro. V záverečných zápasoch, vrátane play-off, hral síce dobre, no nie je obranca číslo jeden a cudzinec by mal byť minimálne v prvej dvojici."

Rosandič štartoval za Slovensko na troch svetových šampionátoch a na ZOH 2022 v Pekingu. V Číne sa s tímom tešil zo zisku historického bronzu. Bol aj súčasťou tímu, ktorý vybojoval bronzové medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade.