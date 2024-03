Škorvánek je nočnou morou Zvolenčanov, tí sa chcú naštartovať záverečnou šarvátkou

V úvode sa chvíľu zdalo, že by Zvolenčania mohli ťažiť z toho, že na ceste do štvrťfinále museli odohrať ťažkú päťzápasovú sériu s Liptovským Mikulášom a Michalovčania naopak takmer dva týždne len trénovali. Ale len do polovice prvej tretiny.

O necelé štyri minúty Kupsky najprv vytlačil zakončenie najlepšieho strelca domácich Matthewa Santosa na konštrukciu bránky, ale Santos vzápätí spoza bránky poslal puk späť do bránkoviska a ten sa od korčule amerického brankára odrazil do zvolenskej bránky.

Ten aj v druhej tretine inkasoval dvakrát, na začiatku 35. minúty sa presadil z ľavého kruhu Josh Wilkins a tak do tretej tretiny poslali tréneri do zvolenskej bránky Adama Trenčana.

Zvolenčania sa nevedeli vysporiadať s dobrým napádaním domácich, ktoré vyústilo aj do tretieho gólu, keď v 28. minúte vo vlastnom oslabení našiel Buc pred bránkou Jakuba Suju, ktorý si vychutnal Kupského.

„Z našej strany dobrý vstup do série. Akurát v tej prvej tretine sme robili nejaké zbytočné chyby, možno aj preto, že sme dlho nehrali a vymýšľali sme nejaké veci navyše a nehrali jednoducho.

Ťažší vstup do zápasu priznal aj tréner Michaloviec Tomek Valtonen: „Na začiatku prvej tretiny sme sa trochu trápili. Nehrali sme už niekoľko dní a tak trochu sme hľadali spôsob, ako dať našu hru dokopy. Nemali sme veľa striel, ale boli sme efektívni.“

Dávid Buc nechcel vyhrotený záver zápasu komentovať a pred druhým zápasom zdôraznil: „V play off je úplne jedno či vyhráte 5:0 alebo jedna nula, počíta sa len to víťazstvo.

„Je to taká normálna vec v play off. Zápasy sú vyhrotené aj vďaka vyrovnanosti mužstiev.“

Ako dodal musia aj v dnešnom druhom zápase pokračovať v svojej hre a nenechať sa rozhodiť ani záverom zápasu, v ktorom tri sekundy pred záverečným klaksónom vyvrcholili potýčky z celého zápasu a chvíľu to vyzeralo na hromadnú bitku.

Okrem dobrej defenzívy s nepriestrelným Stanislavom Škorvánkom bola podľa ďalšieho skúseného útočníka a autora tretieho gólu Jakuba Suju dôležité aj to, že napriek dvojgólovému vedeniu po prvej tretine neprestali domáci hrať svoju hru: „Jednoducho sme robili to, čo sme mali.“

Musíme Škorvánka zasypať ešte väčším počtom striel, ešte viac sa tlačiť do bránky, robiť pred ňou špinavú robotu a dať hoc aj škaredé góly,“ prízvukuje Kolenič pred druhým zápasom.

„Majú kvalitný tím, ale my musíme začať predovšetkým od seba. Vieme, kde sú naše rezervy.

Verí, že aj záverečná mela, na ktorej začiatku bola jeho šarvátka s americkým obrancom Senom Acolatsem Zvolen naštartuje.

„Nemôžeme byť spokojní, lebo sme si to všetci určite predstavovali inak. Ale je to play off, zajtra je nový deň. Pri stave 0:5 a s vedomím, že zajtra znova budeme hrať s tými istými protihráčmi, sú takéto veci normálne.

Bojujeme jeden za druhého, možno niečo vyprovokujeme a ten tím to nabudí. Verím, že to pomôže a zajtra to bude z našej strany vyzerať inak,“ dodal Kolenič k vypätému záveru už rozhodnutého prvého zápasu série.

Pavúk play-off Tipos extraligy