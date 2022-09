Oslávil 500. zápas, hoci sa uvádzalo aj 499. Nevediem si štatistiku, vraví Puliš

Michalovčania víťazstvom na štarte sezóny potvrdili fazónu z prípravy, počas ktorej zvíťazili v siedmich z ôsmich zápasov. "Máme silné mužstvo a keď budeme robiť to, čo chce od nás tréner, tak to pôjde," povedal Macejko.

"Ani som nevedel, ako to tam padlo. Vyšlo mi to a som rád, že sme zvíťazili," konštatoval Macejko.

"Na to, že to bol prvý zápas sezóny, to malo náboj. Fanúšikovia boli vynikajúci. Zvíťazili sme a to je dôležité," poznamenal Puliš.

Puliš si osobné štatistiky nevedie: "Neviem, ako to presne je, nesledujem si to. Ale keď som už dostal dres, tak asi bol tento zápas môj päťstý," poznamenal jeden z očakávaných lídrov michalovskej ofenzívy.

Prvý súťažný zápas v pozícii hlavného trénera absolvoval michalovský kormidelník Tom Coolen. K výkonu svojho tímu mal aj výhrady, celkovo bol však spokojný s úspešným vstupom do sezóny:

"Samozrejme, že vždy chcete zvíťaziť, zvlášť, keď hráte doma a je to prvý zápas sezóny. Je to pre nás veľká vzpruha do začiatku sezóny. Hrali sme proti veľmi dobrému tímu a zápas sa mohol skončiť rôznym výsledkom.

Preto som rád, že sme v tretej tretine našli spôsob ako streliť víťazný gól," uviedol Coolen.

Vstup do sezóny naopak nevyšiel Košičanom, ktorí nezúročili náskok 1:0 po góle Villeho Leskinena. Na dva góly Puliša odpovedal Marek Slovák, ale viackrát už hostia nedokázali skórovať. "Na to, že to bolo prvé kolo, to bol veľmi dobrý zápas.

Dve tretiny sme nehrali to, čo sme si predstavovali. V tretej to už bolo iné. Hrali sme veľmi dobre, jednoducho a s tlakom do bránky. Dostali sme však nešťastný gól po našej chybe v obrannom pásme.

Chceli sme s tým ešte niečo spraviť, ale tri body dnes vzali Michalovce," poznamenal Slovák.