V Soči bol hotový z Hossu. Marinčin by doprial atmosféru olympiády mladým

Augustový termín je netypický pre reprezentačné turnaje. Je náročné sa pripraviť na vrcholné podujatie v priebehu pár dní?

Mne osobne dosť pomohlo, že som už mesiac trénoval s Třincom, kde som už odohral aj nejaké prípravné zápasy. Neviem si predstaviť, že by som išiel do Ameriky, kde by som absolvoval letnú prípravu a zrazu by som sa mal vrátiť a odohrať zápasy za národný tím. Je to trochu divné, ale je to realita a treba sa na to pripraviť za každých podmienok.