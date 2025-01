Klamal, že chce gitaru a zdrhol. Neznámy Slovák dostal zmluvu od slávneho klubu NHL

Na úvod zdanlivo jednoduchá kvízová otázka: Kto bol prvý slovenský brankár so zmluvou v NHL? Ján Lašák? Rastislav Staňa?

„Korčuľovať som sa učil na mŕtvom ramene Torysy. Nikdy som nechcel byť brankár. Hokeju som sa nevenoval, bol som však všestranne pohybovo nadaný, hrával som futbal, hádzanú. Zrejme aj preto ma vybrali do hokejovej triedy. Pamätám si, že sme s Prešovom šli na turnaj do Košíc.

V siedmich sezónach za sebou sa Slovan iba raz nestal majstrom Slovenska v kategórii starších dorastencov a päťkrát dotiahol úsilie do úspešného konca ako československý šampión.

Hrali sme proti reprezentačnej šestnástke a mne ten zápas vyšiel, hoci som mal chrípku. Vzali ma do Slovana Bratislava. Za dorast vtedy hrali napríklad aj Pašek alebo Rusnák, no tí sa už uplatnili aj v A-mužstve,“ opisuje začiatky hokejovej kariéry.

„Hrali sme v mestečku Leysin v Alpách a na druhý deň sme šli na nákupy do Monthey. Povedal som trénerom, že si chcem kúpiť gitaru. Nechceli ma najskôr pustiť, ale odpojil som sa a ušiel som s jednou taškou, v ktorej som mal anglický slovník.

Šanca sa mu naskytla na zájazde so Slovanom vo Švajčiarsku.

Vedel som, že pri Zürichu žijú rodinní známi, to bol môj cieľ. Mal som 90 frankov, keďže mama pracovala v Tuzexe, takže som sa dostal taxíkom do Lausanne a odtiaľ vlakom do Zürichu. Známi však neboli doma. Tri dni som sa potuloval po meste a spal som v parku, kým sa vrátili z dovolenky.“