Keď si zabudol sako, mal problém. Šikovný Slovák chce z univerzity do NHL

Rozšírila sa nádejná základňa hráčov vo veku 16-18 rokov, ktorá ukázala potenciál na vlaňajšom Hlinka Gretzky Cupe, kde Slovensko obsadilo druhé miesto. Viacero mien by mohlo byť dokonca vysoko v tohtoročnom drafte NHL.

Najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu Juraj Slafkovský je rodinný projekt. Od trinástich rokov hrá v zahraničí a posledné tri sezóny pôsobí vo Fínsku. Viacero mladíkov zvykne zamieriť do susedného Česka, prípadne do Škandinávie, časť skúša šťastie v zámorí.

Severoamerickú cestu si zvolil aj obranca Marián Moško. Nedávno pomohol reprezentácii do 18 rokov k postupu medzi elitu na majstrovstvách sveta 1.A divízie v Piešťanoch.

Nechýbal vo výbere, ktorý sa prebojoval minulý rok do finále Hlinka Gretzky Cupu a mohol by byť aj súčasťou tohtoročného draftu NHL.

Moško pôsobí v Amerike od štrnástich. Najskôr hral v stredoškolských tímoch, budúcu sezónu odohrá v juniorke a ďalšiu v univerzitnej súťaži NCAA.

Kto sa bojí, nech nechodí do lesa

„Už v dvanástich som vedel, že pôjdem do zahraničia. Mal som cieľ a rodičia mi ho vštepovali do hlavy. Pôvodne som chcel ísť hrať niekde bližšie – do Švédska alebo Fínska, ale potom som sa dozvedel o vysokoškolskej lige NCAA,“ hovorí pre Sportnet sedemnásťročný talent.