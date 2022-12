Na narodeniny zažiaril 6 bodmi. Moja peňaženka zaplače, vravel hrdina Banskej Bystrice

Za najlepší individuálny výkon doterajšieho priebehu extraligovej sezóny ďakoval spoluhráčom, pričom tušil, že tímový pokladník mu to poriadne spočíta.

"Pre nás je zisk troch bodov v druhom zápase v krátkom slede, navyše proti súperovi, ktorý je pred nami, veľká morálna vzpruha. Taktiež nám to dodá sebavedomie, momentálne prežívame skvelé pocity," citovala Kontosa oficiálna webstránka banskobystrického klubu.

"Sú to určite najlepšie hokejové narodeniny. Nemyslím si, že som v minulosti zažil niečo podobné. Vďačím za to spoluhráčom, predovšetkým za prihrávky za obranu a za dorážky. Takéto niečo sa nestáva často, je to úžasné," konštatoval Kontos.

Stal sa po troch rokoch prvým hráčom, ktorý nazbieral 6 bodov v jednom zápase. Pred ním to dokázal Marcel Haščák, ktorý mal 19. novembra 2019 bilanciu 4+2 pri víťazstve Košíc nad Liptovským Mikulášom 8:0.

Puky ho doteraz príliš nenachádzali

Kontos mal pred zápasom v Spišskej Novej Vsi na konte iba 3 góly (a 6 asistencií) v 22 zápasoch a za sebou sériu šiestich stretnutí bez bodu. Na štvrtý gól v sezóne čakal 12 zápasov.