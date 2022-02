Opustite KHL, odíďte z Ruska, vyzývajú fanúšikovia Jokeritu svoj klub

A vzhľadom na napätú situáciu, ktorá teraz medzi Ruskom a zvyškom Európy panuje, sa dajú očakávať ďalšie reakcie na športovom poli od mimoruských subjektov smerom k agresorovi, napísal portál idnes.cz.

Postúpili do play off

Play off by sa mal zúčastniť aj Jokerit, ktorý v konečnom poradí Západnej konferencie obsadil druhú priečku a čaká ho séria so Spartakom Moskva.

„Pokračovanie Jokeritu v lige môže spôsobiť klubu škody nepredstaviteľných rozmerov, ktoré nemusia byť nikdy napravené. Chráňte svoj majetok tým, že nepovolíte celku v KHL naďalej používať svoje farby,“ apelujú fanúšikovia z Južnej tribúny na spolok.

Majetkové prepojenie

Hartwall Arenu, v ktorej hrá Jokerit svoje domáce zápasy, mimochodom v roku 2013 kúpil práve najvyšší ligový boss Timčenko spoločne s bratmi Arkadijom a Borisom Rotenbergovými.

Timčenko a Boris Rotenberg sú medzi podnikateľmi, na ktorých uvalila počas utorka sankcia Veľká Británia. Rusi sú do Jokeritu zapojení aj akcionársky, časť klubu totiž vlastní ťažobná firma Norilsk Nickel.

Rusko-ukrajinský konflikt sa športu dotkol už skôr. Minulý pondelok prileteli do Prahy basketbalisti ukrajinského celku BC Prometej, ktorí v Česku našli dočasný azyl kvôli obavám z rastúceho politického napätia.