Bude v tieni Bedarda alebo sa ukáže Slafkovský naplno? Sezóna môže byť zlomová, tvrdí expert

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa pripravuje na jeho druhú sezónu v drese tímu Montreal Canadiens v zámorskej NHL, ktorá môže byť rozhodujúca z pohľadu jeho ďalšej kariéry.

Myslí si to expert Jacob Stoller z portálu The Hockey News, ktorý špekuluje o tom, či 19-ročný Košičan dostane šancu presadiť sa v tíme "Habs" alebo poputuje do nižšej AHL.



"Nasledujúca sezóna bude pre Slafkovského veľmi dôležitá. Po nováčikovskom ročníku, na ktorý by najradšej zabudol, bude mať v tréningovom kempe čo dokazovať, a to isté platí pre Montreal.