VIDEO: Česi očakávajú Pastrňáka. Ich najväčšia hviezda vypadla z play-off NHL

NEW YORK. Pre Davida Pastrňáka sa skončila klubová sezóna a je voľný pre potreby reprezentácie. V noci z piatka na sobotu sa o to postarali hokejisti Floridy Panthers. Vyhrali 2:1 v šiestom zápase série a išlo už o ich štvrtú výhru nad Bostonom v druhom kole play-off. Postúpili do konferenčného finále, kde si to rozdajú s New Yorkom Rangers. Skóre stretnutia síce otvoril v 20. minúte Zacha, ale bol to jediný gól "medveďov". V 34. minúte vyrovnal Lundell a o postupe rozhodol v čase 58:27 Forsling.

"Myslím, že celý tím čakal na tento moment. Na gól, ktorý nám opäť dodá viac energie, viery a sebavedomia. Je veľká vec, že sa nám to podarilo a myslím si, že to bol napínavý duel. My sme si však verili, pokračovali a nevzdávali sa," zhodnotil stretnutie Lundell. Brankár hostí Sergej Bobrovskij predviedol 22 úspešných zákrokov. "Zo striedačky sa na túto sériu pozeralo veľmi dobre. Bolo to špinavé na oboch stranách - tvrdé, ale aj čisté a miestami na brilantnej úrovni. Nikto nemal jasne navrch a nebolo to ani metodické. Každý mal plán a všetci strávili šesť zápasov snahou mať navrch," zhodnotil konferenčné semifinále Paul Maurice, tréner Floridy.

Zaujímavosťou je, že jeho tím vyhral všetky zápasy v Bostone a len jeden na svojom ľade. Domáci brankár Jeremy Swayman mal napriek prehre 92,86-percentnú úspešnosť zákrokov. "Premohli ma emócie. Nie je to o mne ako o jednotlivcovi, je to o našom tíme. Nikdy nechcete vidieť, že sa to skončilo tak náhle," priznal 25-ročný Swayman. Jeho tím vyradil v play off rovnaký súper ako vlani - vtedy Boston nestačil na "Panterov" 3:4 na zápasy vo štvrťfinále konferencie ako víťaz základnej časti. Prvý zápas tohtoročného finále Východnej konferencie je na programe v noci na štvrtok na ľade New Yorku Rangers (2.00 SELČ). "Panteri" postúpili z druhého kola po druhý raz v rade. Vlani sa dostali až do finále Stanley Cupu, kde neuspeli.

Dallas vyradil Colorado Postúpili aj Dallas Stars a rovnako v šiestom zápase. Vyradili Colorado a v konferenčnom finále sa stretnú s jedným z dvojice Vancouver - Edmonton. V poslednom stretnutí najprv prehrávali po góle Rantanena, ale v 42. minúte poslal duel do predĺženia Jamie Benn. Následne sa hralo ešte 32. minút, až v druhom predĺžení rozhodol o víťazstve hostí Matt Duchene. Puk sa dostal k Ducheneovi zo skrumáže pred bránkou domácich a Alexandra Georgijeva prekonal strelou k bližšej žrdi. Ruský brankár celkovo vykryl 27 z 39 striel. Jeho náprotivok Jake Oettinger chytil 96,67 percenta pokusov súpera, mal 29 úspešných zákrokov. Ako jediný ho prekonal v 6. minúte Mikko Rantanen a jeho tím tak živil väčšinu základného hracieho času nádej na siedmy zápas. Predĺženie pre hostí zariadil na začiatku tretieho dejstva Jamie Benn a Dallas napokon v predĺžení strhol triumf na svoju stranu. NHL - 2. kolo play-off: Boston - Florida 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Góly: 20. Zacha (DeBrusk, P. Wotherspoon) – 33. Lundell, 59. Forsling (Lundell, M. Tkachuk) Brankári: Swayman 26/28 - Bobrovskij 22/23 /konečný stav série 2:4/