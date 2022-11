Slafkovský spoznal trest za narazenie súpera. Nezahrá si v najbližších zápasoch

Najbližšie sa bude môcť vrátiť do akcie v utorok proti New Jersey. Príde aj o 10 270,28 amerických dolárov zo svojho platu.

Oddelenie pre bezpečnosť hráčov NHL pri rozhodovaní bralo ohľad na viacero faktorov. Vysvetlilo, že zavážil fakt, že Luff bol tvárou k mantinelu otočený dlho pred faulom a Slafkovský mohol zrážku korigovať.

Ide o Slovákov prvý disciplinárny trest v zámorskej kariére.

Podľa trénera Red Wings Dereka Lalondeho je Luffovo zranenie vážne. "Nešťastný moment. Je to zákrok, ktorému sa chcete vyhnúť, presne pre to, čo sa stalo. Luff sa vážne zranil," citovala trénera oficiálna stránka nhl.com. Tvrdý zákrok kritizovali aj Luffovi spoluhráči.

"Bol to škaredý hit a myslím si, že Slafkovský to hneď vedel. Nemôžete niekoho takto naraziť. Je desivé vidieť spoluhráča alebo kohokoľvek naraziť do mantinelu týmto spôsobom," reagoval kapitán Detroitu Dylan Larkin.