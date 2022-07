Správa ho šokovala. Tootoo poprel, že by vedel o údajnom sexuálnom útoku

"Nespomínam si, že by som vedel alebo počul o incidente počas turnaja, prípadne po ňom," napísal Tootoo na Twitteri.

Colaiacovo a P.A. Parenteau, ktorí boli Tootoovými spoluhráčmi v národnom tíme vydali v piatok vyhlásenie, v ktorom uviedli, že neboli zapojení do údajného sexuálneho napadnutia a zúčastnia sa akéhokoľvek vyšetrovania.

V roku 2015 Tootoo vydal memoáre s názvom "All The Way", v ktorých písal o svojich skúsenostiach z kariéry v národnom tíme Kanady na juniorských majstrovstvách sveta.

Okrem iného uviedol, že bol tím zložený z "mladých mužov s veľkým sexuálnym apetítom" a ako niekoľkých chlapcov po tréningu čakalo pár dievčat a zamierili do jednej z izieb."

Tootoo v sobotu priznal, že v tom čase bojoval so závislosťou od alkoholu. V tejto súvislosti povedal, že si nepamätá, že by o údajnom sexuálnom napadnutí vedel, alebo o ňom počul.