Patrím k najšťastnejším na svete. Pavelski sa rozlúčil dojímavým listom

"Mojim spoluhráčom, trénerom a ďalším ľuďom zo sveta hokeja, ktorí mi pomohli počas kariéry - nemám dosť slov vďačnosti za všetko, čo ste urobili pre mňa a moju rodinu. Posúvali ste ma a naše spoločné spomienky ma budú sprevádzať celý život. Vzrušenie z hry opadne a priateľstvá budú najcennejšou vecou, ktorú mi hokej dal.

Nič by som nedokázal bez neochvejnej podpory mojej rodiny. Ak by som mal spomenúť jednu vec, ktorá mi pomohla najviac, bola to drina. Rodičia, bratia a sestra, práve od vás som sa už ako malý učil, čo to znamená obetovať sa tvrdej práci. Naučili ste ma byť najlepší, nič nebrať ako samozrejmosť a byť vďačný za každú malú príležitosť, ktorú nám život dá. Neviem dostatočne vyjadriť vďaku za lásku a podporu, ktorú ste mi dali.

Mojej manželke Sarah a synovi Nathanovi. Boli ste tu celý čas a cítil som od vás len a len podporu. Každý deň som sa snažil, aby ste boli na mňa hrdí a obaja by ste mali vedieť, aký hrdý som na vás ja. Zdieľali sme spolu mnoho momentov, dobrých aj zlých, ale neexistujú ľudia, s ktorými by som ich prežíval radšej. Vždy ste v mojom srdci a radosť z hokeja by nebola taká krásna, ak by som ju nemohol zažívať spolu s vami.

Ako vidíte, moja kariéra nebola o osobných úspechoch, ale o ľuďoch, s ktorými som ju prežil. Niektorým sa poďakujem osobne, ale toto je jediná cesta, ako sa poďakujem tým ostatným. Takže ďakujem za každého, kto bol na tejto ceste po mojom boku," vyhlásil legendárny forvard.