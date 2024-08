Jednotka Bostonu je stále bez zmluvy. Vyrieši sa to, upokojuje

Napriek tomu sa o ňu nebojí. "Všeobecne veríme, že sa to podarí. Tento rok sa k tomu staviam ako k obyčajnému biznisu. Pracujem s tunajšími pracovníkmi a spoluhráčmi a viem povedať, že sa tu buduje niečo výnimočné," povedal podľa NESN.

BOSTON. Do začiatku prípravných kempov NHL zostáva mesiac. Hokejisti bez zmluvy sa na nich nemôžu zúčastniť.

Fanúšikov Bostonu upokojil slovami, že on sám chce podpísať nový kontrakt.

"Viem, že sa to časom vyrieši samo. Jediné, čo môžem urobiť, je uistiť sa, že budem v nasledujúcej sezóne ešte lepším brankárom pre Boston Bruins. To je všetko, na čo sa sústredím. Vyjde to. Nemôžem byť šťastnejší, že patrím Bruins,“ dodal.

V poslednej sezóne si rodák z Aljašky uzurpoval post jednotky "medveďov". Vystriedal na ňom nedávneho víťaza Vezina Trophy Linusa Ullmarka.

V 44 zápasoch základnej časti pochytal 91,6 percent striel s priemerom 2,53 inkasovaných gólov na zápas. V play-off svoju úspešnosť ešte vyšperkoval na 93,3 percent.