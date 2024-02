Hughes absolvoval prvý tréning po zranení. Robí pokrok k návratu, teší sa Ruff

NEW YORK. Americký hokejista Jack Hughes by sa mohol vrátiť do zostavy New Jersey v zámorskej NHL už tento týždeň.

Dvadsaťdvaročný útočník prvýkrát trénoval na ľade v drese označujúcom hráčov, ktorí sa nesmú zapájať do fyzického kontaktu.

Hughes chýba Devils od začiatku januára, keď v stretnutí proti Chicagu (4:2) utrpel zranenie v hornej časti tela.