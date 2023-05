Slovinsko určite nie je Slovensko, píše IIHF a pýta sa: Vie Haaland korčuľovať?

Pri opise slovenského tímu sa IIHF zamerala na Šimona Nemca : "Zabudnite na Halleyho kométu, my máme kométu z Uticy!"

"Určite to nie je Slovensko," znie pri popise Slovincov, ktorí sú v rebríčku na poslednom mieste aj preto, že zatiaľ prehrali všetky zápasy.

Slovensko sa v rebríčku spomína ešte raz, tentokrát v spojení so Slovinskom.

Slovinsko z troch zápasov prehralo všetky a strelilo len dva góly. Pre boj o záchranu bude zrejme kľúčový ich posledný zápas v skupine proti Kazachstanu.

Posilu do útoku by zrejme radi privítali aj Nóri. V troch zápasoch strelili len štyri góly. IIHF sa preto pýta: "Vie Haaland korčuľovať?" Schopnosti futbalového útočníka Manchestru City by sa im nepochybne hodili.