KHL in, Studenič out. Slovensko potiahol do Milána tímový výkon a bohém v bránke

BRATISLAVA. Slovenskí hokejisti majú za sebou úspešnú kvalifikáciu na zimné olympijské hry 2026. V troch zápasoch zdolali postupne Rakúsko 2:1, Maďarsko 7:3 a Kazachstan 3:1. O účasť pod piatimi kruhmi hrali doteraz štyrikrát a vždy si vybojovali postup. V Sheffielde 1993 pod vedením kapitána Petra Šťastného získali miestenku na ZOH 1994 v Lillehammeri, čo bola ich premiérová účasť. V Oberhausene 1997 sa kvalifikovali na hry do Nagana a vyšla im kvalifikácia v Bratislave v roku 2021, keď si poradili s Rakúskom, Poľskom a Bieloruskom. Vtedy postúpili na zimnú olympiádu do Pekingu, kde nakoniec získali bronz.

Tentokrát to bude ťažšie – na olympijskom turnaji v Miláne budú štartovať aj hráči z NHL. Šatan zložil hráčom poklonu "Som veľmi spokojný a chcem zložiť poklonu hráčom za to, ako hrali a bojovali. Určite to nebolo jednoduché hrať v takomto termíne. Viem, aké je to náročné,“ hovoril po víťaznom zápase s Kazachstanom generálny manažér a šéf SZĽH Miroslav Šatan. "Hocičo sa mohlo stať, ale všetci bojovali a som veľmi rád, že títo chlapci prišli a vybojovali olympiádu pre Slovensko.“ Slovenský výber ovládol skupinu D s 9 bodmi a so skóre 12:5. Z ďalších skupín postúpili Lotyši a Dáni. Šancu majú aj Francúzi. Keďže dopadli najlepšie z tímov na druhom mieste, práve oni by mohli nahradiť Rusov, v prípade, že sa na turnaji nezúčastnia. K ich prípadnému štartu sa vyjadril športový manažér olympijského hokejového turnaja ZOH 2026 Igor Nemeček: "Oficiálne stanovisko padne v marci budúceho roka. Vtedy sa rozhodne, či sa Rusko zúčastní na ZOH alebo nie. Je to aj pre nás komplikácia, pretože máme pripravený hrací plán, ale zatiaľ je len číselný a nie s tímami."

Najťažší bol štart Pred turnajom boli Slováci veľký favorit. Deviaty tím rebríčka IIHF, teda najlepší, ktorý musí o účasť na olympiáde bojovať v kvalifikácii, vyzval reprezentácie na 13., 15. a 18. mieste rebríčka. Slovenskí reprezentanti mali náročnejší vstup do turnaja. Na rozdiel od súperov nestihli žiaden prípravný zápas a mnoho hráčov odohralo svoj prvý zápas v novej sezóne po letnej prestávke. „Pre mňa bol najťažší prvý zápas, pretože skočiť do zápasu bez nulovej hernej prípravy bolo naozaj ťažké. Zlepšovali sme sa od zápasu k zápasu,“ hodnotil kapitán Tomáš Tatar.

Slovensku pomohli aj posily zo zámoria. Okrem Tatara brankár Hlavaj, obrancovia Nemec, Koch, Kňažko a útočníci Kelemen, Regenda, Sýkora a Martin Pospíšil. Chýbal najlepší hokejista uplynulej sezóny Juraj Slafkovský aj najlepší obranca Martin Fehérváry a nehral ani ďalší obranca Erik Černák. Oporou v bráne bol Samuel Hlavaj a pomáhala mu aj solídna obrana. Útok sa predviedol najmä proti Maďarsku, ktorému strelil sedem gólov, z čoho štyri v tretej tretine. Ani jedna výhra sa však nerodila ľahko. Opäť sa ukázalo, že konfrontácie s papierovo slabšími súpermi sú veľmi náročné a víťazstvá proti nim neprichádzajú automaticky. „Znamená to veľa. Neboli to ľahké zápasy, ako sa niekomu môže zdať. Som hrdý na chalanov, každý jeden odovzdal na ľade sto percent. Teším sa do Milána,“ hovoril po turnaji Martin Pospíšil.

Zľava Raphael Herburger, Martin Pospíšil a brankár David Kickert v zápase Slovensko - Rakúsko v skupine D v kvalifikácii na ZOH 2026. (Autor: TASR)

Nekončiaci problém - presilovky Jedna z opakujúcich sa tém pri reprezentácii sú neúspešné presilovky. Na tomto turnaji Slováci využili dve z pätnástich. Čo je podpriemerná bilancia na úrovni 13 percent. Pozitívom azda môže byť aspoň to, že početné výhody vyzerali najlepšie v poslednom zápase a bolo badať značné zlepšenie. Lantošiho gól proti Kazachstanu prišiel po dlhšom tlaku v útočnom pásme. Z útočníkov ani jeden nenazbieral viac ako bod na zápas. Marek Hrivík a Martin Pospíšil mali ako najproduktívnejší Slováci na turnaji tri body. Produktivita sa rozdelila do celého mužstva. Na turnaji nebodovali len traja hráči. Patrik Koch, Miloš Roman, ktorý bol trinásty útočník a František Gajdoš, ktorý odohral len posledný zápas.

Z Hlavaja ide bohémstvo, vraví Lašák Individuálnym výkonom vyčnieval Samuel Hlavaj. Stále len 23-ročný brankár podržal tím najmä proti Rakúsku a Kazachstanu. Proti západným susedom zastavil 29 striel a v nedeľu proti Kazachstanu 27. V dueli s Maďarskom inkasoval trikrát, ale tam veľa práce nemal, pripísal si 9 zákrokov. Tím viackrát podržal a neraz predviedol výnimočný zákrok. Oporou bol aj pre obrancov, často im pomáhal rozohrávať puky a držal ich stále v strehu. Chválil ho aj kapitán Tomáš Tatar: "Myslím si, že teraz má okolo seba takú dobrú auru. Má pohodu a v dôležitých momentoch nás vie podržať. To si želám od brankára, ktorý je za nami. Keď sa trochu tlak stupňuje, je pokojný a drží to. Výborne pracuje s hokejkou, čím pomáha obrancom. Zaslúžene je nás reprezentačný brankár.“

Samuel Hlavaj v zápase Slovensko - Kazachstan. (Autor: TASR)

Hlavaj v posledných mesiacoch chytá vynikajúco, Slovensko v ňom našlo stabilnú brankársku jednotku. Má zmluvu s Minnesotou Wild, kde bude bojovať o miesto v NHL. „Bol zámer, aby chytal vo všetkých troch zápasoch,“ hovoril po turnaji tréner brankárov Ján Lašák. „Viem, že si verí. Z kempu z Minnesoty prišiel dobre naladený, išlo to z neho. Nechcel som to veľmi rozdeľovať. Brankár zo začiatku sezóny nemá taký cit, necíti tie tyčky. Vedel som, že prvý zápas môže byť kostrbatý a potom to bude lepšie a lepšie. Na tom som to staval. On ale prišiel už na prvý zápas pripravený. Tam sa ukazuje tá mladícka nebojácnosť a pokoj. Až také bohémstvo by som povedal.“

KHL in, Studenič out Jednou z najdiskutovanejších tém pred turnajom bola účasť hráčov z KHL. O olympiádu nakoniec bojovali traja Slováci, ktorí pôsobia v Rusku – v štáte, ktorý už dva a pol roka vedie útočnú vojnu na Ukrajine a ktorý vyhlásil Slovensko za nepriateľskú krajinu. Hráči pôsobiaci v KHL reprezentovali prvýkrát od začiatku invázie. Boli to obrancovia Martin Gernát, Mário Grman a útočník Adam Liška. Všetci traja na turnaji skórovali.