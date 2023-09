Takto za nebojuje za Slovan. Hráči hazardujú s menom a fanúšikmi, varuje Kapuš

Slovan síce dvakrát dokázal znížiť, ale ani chvíľu to nevyzeralo, že by Zvolenčania stratili zápas spod kontroly.

„Chalani mi pomohli ku gólom. Vypracovali mi pekné šance, boli to čisté strely. Bolo to iba o mne, že som ich premenil. Od prvej minúty sme zápas kontrolovali, výborne sme bránili i oslabenia a nepustili sme súpera prakticky k ničomu. Nevedeli sa dostať do tretiny. Výborne nás podržal brankár Jake Kupsky,“ chválil trojgólový strelec.

V tíme je iskra

Zuzin nadviazal na skvelú výkonnosť zo záveru minulej sezóny.

„Od vlaňajšieho play off som začal pozitívnejšie myslieť. Viac som sa začal sústrediť na seba a svoje výkony. Snažil som sa cez leto na to pripraviť. Chcel som mať oveľa lepšiu sezónu ako predtým. V základnej časti som to nebol ja. Som rád, že som mal aj dobrú prípravu a takto to vystrelilo,“ povedal tridsaťtriročný útočník.