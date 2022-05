Slovan oslávil titul s fanúšikmi. Sersen: Niečo neskutočné, zimomriavky po celom tele

Bolo to naozaj niečo neskutočné, zimomriavky po celom tele. Všetkým vám za to ďakujeme," prihovoril sa fanúšikom kapitán tímu Michal Sersen a aj si s nimi zaskandoval: "My sme Slovan Bratislava, hej, hej."

"V mene celej organizácie HC Slovan Bratislava chcem poďakovať za prijatie v týchto priestoroch, vážime si to a sme veľmi radi, že sme po desiatich rokoch priniesli titul do Bratislavy a ešte k tomu v storočnicovej sezóne," uviedol Sersen.

Tréner Andrej Podkonický si ani druhýkrát v sezóne príliš neužije oslavy. Nemal na ne čas po návrate z Pekingu, kde ako asistent trénera Craiga Ramsayho získal bronzovú medailu, no musel sa vrátiť ku klubovým povinnostiam, a ani teraz, keďže opäť putuje do národného mužstva, ktoré sa pripravuje na majstrovstvá sveta vo Fínsku.

"Bolo to tak aj vo Zvolene, keď sme vyhrali titul a išiel som hneď do reprezentácie. Človek miluje tú robotu a ide ďalej a ďalej. Možno po sezóne si uvedomím, čo všetko som za ten rok dokázal.

So Zvolenom, na olympiáde a teraz titul so Slovanom. Nie je to len o mne, ale o celých realizačných tímoch, s ktorými som spolupracoval, a najdôležitejší sú hráči, ktorí to odvedú na tom ľade," povedal Podkonický.