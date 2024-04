Zväz rozhodol o novom členovi výkonného výboru, nahradil zosnulého Hrubého

Kongres SZĽH o tom rozhodol na stredajšom zasadnutí, do funkcie predsedu Dozornej rady SZĽH schválil Jána Franeka.

V roku 2019 kandidoval aj na post šéfa zväzu. Vo voľbách ho zdolal súčasný prezident Miroslav Šatan.

Voľné miesto vo VV zostalo po Rudolfovi Hrubom, ktorý zomrel vlani v decembri.

"Keď prišla ponuka tak som neváhal. Je to niečo, čoho chcem byť súčasťou a to je formovanie slovenského hokeja. Som rád, že hlasovanie dopadlo v môj prospech. Hovoriť o mojich cieľoch, na to je ešte čas, ale mám prichystané body, ktorým sa chcem venovať," uviedol Skladaný.

Plánovaný koniec stredajšieho kongresu bol o 13.00 h, tento termín napokon delegáti dodržali. "Asi po prvýkrát v histórii sme skončili presne, dokonca s malým predstihom. Išlo to plynule, bolo prítomných 67 delegátov a celkovo 316 hlasov.

Bolo to kľúčové najmä pre voľbu člena výkonného výboru a predsedu dozornej rady. Verím, že pán Franek bude prínosom pre slovenský hokej," povedal generálny sekretár zväzu Lažo.

Dodal, že Skladaného zvolila veľká väčšina delegátov: "Ak to poviem športovo, zvíťazil s prehľadom."

Súčasťou kongresu bolo aj doplnenie stanov. "Išlo len o formálne veci, len sme dopĺňali body, aby sme boli v súlade so zákonom o športe," uzavrel Lažo.