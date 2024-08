Černák je mohutný človek a Slafkovský ho dobieha. Slávny novinár opísal tréning Slovákov

KOŠICE. Kanadský hokejový insider Elliotte Friedman absolvoval v posledných týždňoch cestu do Európy. Medzi miesta, ktoré navštívil, patria aj Košice.

V druhom najväčšom meste Slovenska zavítal na tréning dvoch tamojších rodákov hrajúcich v NHL. V posilňovni Get Results spolu trénovali Erik Černák a Juraj Slafkovský.

Friedman túto návštevu opísal vo svojej rubrike 32 Thoughts.

"Keď sme prišli do Get Results Gym v Košiciach na Slovensku, Erik Černák robil šprinty na parkovisku s popruhom pripevneným k tyči. Černák je mohutný, chvíľkami som mal pocit, že to tyč nevydrží," píše.