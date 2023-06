Len polovica draftovaných hráčov sa dostane do NHL. Dočkajú sa Slováci? (prognóza)

Ondrej Rusnák (32) je bývalý hokejový útočník, ktorý hral o.i. za Slovan, Trenčín či Poprad. Bol členom slovenskej dvadsiatky, ktorá obsadila na MS 2009 štvrté miesto. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Ponúka rozhovory so zaujímavými ľuďmi, aj pohľad do zákulisia. Je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka.

Hokejové klišé hovorí, že draft je jedna vec a neskoršia realita je vec druhá. Okrem zopár vyvolených, ani vysoké draftové výbery to nemajú vo svete NHL jednoduché.

Samozrejme, byť prvokolový výber veľa napovedá o hráčových kvalitách, talente, pracovitosti a predikuje šance na peknú športovú kariéru.

Netreba však zabúdať, že sa stále rozprávame o sedemnásť, či osemnásťročných chlapcoch, ktorých vývoj je otázny.

Preto prognózovať kariéry jednotlivých hráčov len na základe draftu je takmer nemožné. Čo sa dá odhadnúť, je čas, kedy by čerstvo draftovaní Slováci mohli nastúpiť na svoj prvý zápas NHL. A či vôbec.

Od roku 1990 bolo celkovo draftovaných 177 Slovákov. V priemere na ročník je draftovaných 5 slovenských hokejistov.

Z týchto 177 hráčov však len 79 hráčov odohralo v NHL aspoň jeden zápas. To je 44%. Do tých 177 som započítal aj posledné draftové ročníky a tak to trošku skresľuje. Aj so Šimonom Nemcom, Dvorským a ďalšími je to zhruba na 50%.