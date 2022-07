Bývanie zatiaľ Slafkovský v Montreale nemá. Istý stôl v reštaurácii áno

To, že je JURAJ SLAFKOVSKÝ medzi fanúšikmi mimoriadne populárny, potvrdila aj utorková autogramiáda v Poprade. Mnohí ľudia precestovali stovky kilometrov, aby ho spolu s ďalšími slovenskými hráčmi z tohtoročného draftu videli na vlastné oči.

Áno. Vrátil som sa hneď do reality a šiel naspäť trénovať. To, čo sa stalo na drafte, je veľmi pekné, ale musím teraz pracovať na tom, aby som potvrdil, že to tak malo byť.