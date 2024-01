Dominik Hašek mieri do politiky. Kritizuje senát a karhá sám seba

PRAHA. Legendárny český hokejový brankár Dominik Hašek chystá kandidatúru do českého senátu. Dohodol sa so stranou TOP 09 a mal by kandidovať v jesenných voľbách.

Potvrdil to v rozhovore pre CNN Prima News. Keď sa ho opýtali na to, či neuvažuje nad postom prezidenta Českej republiky, odvetil, že momentálne ani v najmenšom.

Hašek sa od vypuknutia vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine prezentuje výraznou podporou napadnutej krajiny. Často komentuje súčasné dianie aj s ohľadom na situáciu v hokeji.