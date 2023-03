McDavid je z inej planéty, hovorí o ňom Ovečkin

Kapitán Caps je pritom druhý najlepší strelec v histórii základnej časti s 816 gólmi, na rekordéra Waynea Gretzkého stráca už len 78 zásahov.

"Je z inej planéty. Je zábavné sledovať jeho hru, ako kontroluje puk a rýchlosť. Je skvelé, že taký nebol v jednej sezóne, ale počas celej kariéry," vyzdvihol McDavida deväťnásobný najlepší strelec NHL Ovečkin. Pridali sa k nemu ďalšie ligové hviezdy.

"Je dominantný. Stále sa zlepšuje a to chce každý hráč, ale pri hráčoch ako on je to až desivé," vyhlásil kapitán tímu Pittsburgh Penguins Sidney Crosby, ktorého doplnila ďalšia jednotka draftu nováčikov Mathan MacKinnon z Colorada Avalanche: "Motivuje ma pracovať na sebe. Viem, že nikdy nebudem taký dobrý ako on, ale oceňujem, čo robí a ako to robí."

Kanaďan by mal prekonať hranicu 150 bodov

Sám McDavid sa nikdy nepovažoval za strelca. "Vždy som bol nahrávač a hľadal som najlepšiu možnosť na zakončenie akcie.

V tejto sezóne sa však dostávam do správnych pozícií, hrám s dobrými spoluhráčmi a padajú mi góly. To je podľa mňa hlavný rozdiel," vysvetlila draftová jednotka z roku 2015, ktorá vedie produktivitu NHL o 29 bodov pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom (98).

Na čele tabuľky strelcov má McDavid 13-gólový náskok pred českým útočníkom Bostonu Bruins Davidom Pastrňákom a so 72 asistenciami vedie o štyri pred Rusom Nikitom Kučerovom z Tampy Bay Lightning.