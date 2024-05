Ofenzíva je najlepšia defenzíva, vraví kapitán Floridy po zisku vzácnej trofeje

NEW YORK. Hokejový útočník Aleksander Barkov získal Frank J. Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL.

"Myslím si, že to začína tímom. Máme systémy, ktoré dbajú na defenzívu," povedal Fín. "Ofenzíve je vždy najlepšia defenzíva. Ako tímu nám to išlo, to nám potom pomáha aj po individuálnej stránke."