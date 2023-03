Chuťovky z NHLky: Černák je monštrum. Vráti sa NHL späť do Atlanty?

1. Erik Černák má v posledných dvoch sezónach veľkú smolu na zranenia. Tento rok našťastie nie je až tak kritický ako vlaňajší, no ani ročník 2022/23 neodohrá celý.

Zaujalo ma, že potom, čo sa vrátil po dvoch vynechaných stretnutiach, bol azda najtvrdším a najobetavejším hráčom na ľade. Zranil sa, keď blokoval strelu. Keď sa vrátil, zablokoval rovno ďalších päť a pridal k tomu tri bodyčeky.

Za posledných 15 mesiacov bol mimo zápasového diania vinou zdravotného stavu celkom päťkrát. Nikdy, keď sa vrátil, to na sebe nedal znať.

Keď sa 22. februára 2023 dostal späť po týždennej rekonvalescencii, rozdal štyri bodyčeky. Dvadsiateho novembra minulého roka meškal osem dní a po návrate si pripísal tri „hity“.

Dvakrát predtým bol dokonca ešte tvrdší. Celý mesiac a dva dni vynechal v januári a februári 2022 a po návrate si na konto pripísal päť bodyčekov. Keď sa po zranení vrátil na prelome rokov 2021 a 2022, taktiež narazil až piatich súperov.

Niet sa čo čudovať, že ho občas počastujú prezývkou „monštrum“. Tak ho nazval napríklad renomovaný web The Athletic, keď pred pár rokmi analyzovali jeho prínos pre hru Tampy Bay.

2. Zranenie postretlo aj Martina Fehérváryho, avšak aj on sa čoskoro vráti do zostavy Washingtonu. Pravdepodobne to bude už v noci zo štvrtka na piatok proti New Jersey Devils. Nehral od 2. marca.