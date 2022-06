Tampa Bay vyhrala piaty zápas a odvrátila koniec sezóny

Finále play off NHL - 5. zápas

Do duelu vstúpili lepšie Lightning, pre ktorých ďalšia prehra nepripadala do úvahy. Jediným presným strelcom v prvej časti hry bol český zadák Jan Rutta, ktorý vošiel do útoku po pravom krídle a prudkým príklepom prekonal Darcyho Kuempera.

ˇLavínamˇ sa podarilo vyrovnať aj po druhýkrát. V 43. minúte skóroval Cale Makar. Išlo o jeho ôsmy gól v play off, pričom v celej histórii NHL strelilo viac gólov v jednej vyraďovacej fáze len päť bekov. Zároveň len jeden hráč v dejinách Avalanche mal viac bodov v play off ako on (28). Bolts šli späť do vedenia v 54. minúte. Jedenásty gól v play off strelil Ondřej Palát.

Séria sa vďaka výhre Tampy Bay vráti na Floridu, kde sa v noci z nedele na pondelok odohrá šiesty zápas.