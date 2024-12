Chuťovky z NHLky: Dvorský môže Slovensku vystrieľať medailu

Správa, ktorú vo štvrtok vypustil do sveta Miroslav Šatan. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja oznámil meno najväčšej posily ešte pred tlačovou konferenciou, na ktorej bol oznámený menoslov hráčov, ktorý sa zapojí do prípravy na záverečný turnaj.

NEW YORK. Dalibor Dvorský si zahrá za slovenskú reprezentáciu do 20 rokov na Majstrovstvách sveta 2025 v Ottawe.

“Urobím maximum pre to, aby som pomohol tímu a verím, že s chalanmi vytvoríme výbornú partiu. Pôjdeme spoločne za jedným cieľom,” odkázal potom Dvorský vo videopozdrave.

Vzhľadom na to, že ide o najproduktívnejšieho hráča na farme St. Louis Blues, sa špekulovalo, či ho vôbec pustí klub. V plánoch vedenia totiž pokojne môže byť aj jeho povolanie.

Na MS do 20 rokov si zahral už trikrát, z toho dvakrát vo štvrťfinálovom predĺžení. Svoje umenie ukázal aj na MS do 18 rokov v roku 2023, keď ako jasný líder doviedol Slovensko k štvrtému miestu.

2. “Som veľmi rád, že tento rébus sme rozlúskli veľmi skoro. Je to pre našu prácu a skladbu tímu veľkým prínosom. Hlavne je to úľava, že nemusíme riešiť v hlavách to, či Dalibor na turnaj pôjde alebo nie,” vyjadril sa hlavný tréner reprezentácie Ivan Feneš.

Za Dvorského príchod loboval Miroslav Šatan.