Chuťovky z NHLky: Senzácia Lukáš Dostál. Našli Česi Haškovho nástupcu?

NEW YORK. "Keby celý tím hral tak, ako on, čo je na 120 percent, tak by sme boli neporaziteľní."

Takýmito slovami sa vyjadril tréner Anaheimu Greg Cronin o Lukášovi Dostálovi. V bránke "káčerov" stojí klenot. Klenot, o ktorom sa dnes porozprávam spolu s kolegom Samom Gregom. Samo, vitaj!

Otázka v názve podcastu znie takto: Našli Česi Haškovho nástupcu? Dostávame sa v nej uprostred ošiaľu, ale v podstate znamená, či raz môže byť Dostál, podobne ako Hašek, najlepší na svete. čo si o tom myslíš?