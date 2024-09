Chuťovky z NHLky: Crosby sa zriekol 43 miliónov, aby vyhral tri Stanley Cupy

Mnoho slovenských hokejových fanúšikov v tom chtiac-nechtiac môže zazrieť symboliku. Aj mne to napadlo ako úplne prvé.

NEW YORK. Chuťovky z NHLky píšu prvým dielom pred sezónou 2024/25 už svoje celkovo 38. pokračovanie.

Na Pavla Demitru som si v posledných dňoch spomenul neraz. Môže za to dozaista i skutočnosť, že som tento týždeň písal story o tom, čo čaká Dalibora Dvorského. V minulej sezóne i v nováčikovskom kempe zaujal natoľko, že sa o ňom začína šuškať ako o kandidátovi na prvý tím St. Louis Blues už v najbližšej sezóne, kde by nadviazal aj na odkaz spomínanej zosnulej legendy.

V tých sme sa so Samuelom Gregom zhovárali aj o rekordnej zmluve Leona Draisaitla v porovnaní s nevídanou skromnosťou Sidneyho Crosbyho, o Radkovi Gudasovi ako budúcom kapitánovi Anaheimu (hoci sme počas nahrávania ešte s určitosťou nevedeli, že ním aj bude) alebo o Martinovi Pospíšilovi, ktorý by mal dostať šancu na pozícii centra.

Nielen Dvorský či jeho spoluhráč Pekarčík zažili vydarený úvod prípravy. Platí to aj o trojbodovom Martinovi Mišiakovi či nedraftovanom obrancovi Viliamovi Kmecovi, ktorý si vybojoval pozvánku do hlavného kempu Vegas a rozhovor s ním si môžete vypočuť v úvode prvého tohtosezónneho vydania Chuťoviek.

New York Rangers - Adam Sýkora*

New Jersey Devils - Šimon Nemec*, Tomáš Tatar

Pochvalu za výkony medzi mladíkmi si zaslúžia Dalibor Dvorský a Juraj Pekarčík . Nastúpili v spoločnom útoku so Simonom Robertssonom a v dueli proti Minnesote excelovali.

2. Miesto v kempe Utahu si nevybojovali nedraftovaný Peter Repčík (napriek gólu v nováčikovskom kempe) ani Servác Petrovský . Prvý menovaný by mal pokračovať v Košiciach, druhý v Liberci.

"Musím byť efektívnejší v streľbe a využívať príležitosti. Zároveň sa musím viac tlačiť do bránky a dorážať,” povedal pre Le Journal de Montréal.

Názory na výkony Samuela Honzeka sa rôznili. Aj on však, ako väčšina, ukázal zlepšenie v každom ďalšom zápase a kemp zavŕšil pekným gólom. Navyše bol asistentom kapitána, tréneri mu dôverujú.

Samuel Hlavaj pri jedinom štarte utrpel porážku 2:4 proti Chicagu. Inkasoval trikrát, posledný gól padol z hokejky Mišiaka do prázdnej bránky.

“Makal som na tom celé leto, aby som sa dostal do hlavného kempu. V nováčikovskom som odohral dobré zápasy, videli ma, páčil som sa im a nechali si ma až doteraz,” povedal v rozhovore, ktorý si môžete celý prečítať na webe a pasáž z neho nájdete aj v podcaste.

Najkrajšie na tom celom je, že je vo Vegas spolu s Jakubom Demekom, s ktorým hrali ešte za HC Košice v mládežníckych kategóriách.

“Spolu sme vyrastali, o to je to krajšie byť spolu na kempe, bodaj by sme si spolu aj zahrali,” zaprial si ofenzívny zadák.

4. Čo sa týka vyššie menovaných, väčšina si na NHL ešte počká. Ak by som si mal tipnúť, kto z nich zažije profiligový debut už v najbližšom ročníku, povedal by som Dalibor Dvorský.