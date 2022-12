Chuťovky z NHLky: Studenič si pýta NHL, Regenda má na farme ťažký útlm

NEW YORK. O body Pavla Regendu sme zo začiatku sezóny nemali strach. Od prípravy potvrdzoval, že je na zámorský hokej stavaný a v NHL patril k najlepším forvardom Anaheimu Ducks.

Ako je na tom zranený Fehérváry? Deje sa niečo s Tomášom Tatarom? Ako sa do NHL dostal Radek Faksa?

1. Marián Studenič by mohol byť blízko k povolaniu do NHL. Dovolím si povedať, že bližšie ešte v sezóne 2022/23 nebol. Môže za to niekoľko faktorov.

Jedným je, samozrejme, jeho vynikajúca forma. V poslednom aj predposlednom dueli nazbieral po dva body, v posledných piatich sa do bodovania zapísal až sedemkrát a z ostatných 12 stretnutí si odniesol 14 bodov.

Ďalším môžu byť jeho skúsenosti. Stars totiž v najbližšej budúcnosti zrejme kohosi povolajú do NHL a slovenský forvard v najlepšej lige sveta doteraz odohral 41 stretnutí a najmä v Dallase veľmi oslovil aj fanúšikov svojou energiou.

2. Prečo budú Stars rotovať zostavu? Odpoveďou sú dvaja hráči.

Rus Denis Gurianov opustil klub pre rodinné dôvody. Klub oznámil, že hlbšie detaily o jeho odchode neposkytne.

S výkonmi útočníka Rileya Tufteho zas nepanuje spokojnosť. Do NHL sa dostal za odmenu vďaka výkonom z AHL. Presne to môže čakať Studeniča, ktorý by urasteného Tufteho mohol na súpiske Stars vymeniť.