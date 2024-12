Ani ich tréner nevedel, čo chystajú. Pastrňák opísal akciu, ktorou Česi vyhrali MS

Česi sa tešili z troch zlatých a celkovo piatich olympijských medailí, no ešte predtým celý národ oslavoval triumf na domácich MS v hokeji.

"Po prvé, nechceli sme to skúšať na tréningu, lebo nikdy neviete, kto sa pozerá. A po druhé, je to jednoduché," povedal Pastrňák s úsmevom.

Ešte som sa trochu nohami posunul za modrú čiaru a iba hokejku som mal v pásme, aby to mal ľahšie prihrať mi," povedal Kundrátek, ktorý si počas svojej kariéry obliekal aj dres Slovana Bratislava.

Pastrňák často skóruje v NHL z ľavého kruhu na vhadzovanie, je to jeho ideálna palebná pozícia. Vo finále vyšiel nacvičený signál dokonale.

Práve po jeho krížnej prihrávke skóroval Pastrňák strelou z prvej. Bol to jeho jediný gól a jediný bod na turnaji (odohral len štyri zápasy, pozn.).

"Ja začnem v strede, Pavel vyhrá buly a ako center musí ísť smerom do bránky. Palič urobil neskutočnú prácu, keď prešiel až na vzdialenejšiu tyč a odtiahol so sebou hráča, ktorý ho bránil.

Pri tomto signáli asi sekundu stojím a potom urobím krok do bránky, aby si obranca myslel, že idem pred ňu. On je pripravený ísť na mňa, aby som nemohol tečovať puk, no využijem ho tak, že sa trošku od neho odrazím, postrčím ho a sám sa nechám vyviesť na kruh.

Potom už ide prihrávka od obrancu, keďže tá diagonálna línia je voľná. Jediný, kto to mohol zastaviť bol center, ale ten bránil Zachyča, keďže Švajčiarsko hralo osobnú obranu," povedal Pastrňák.