Prichádza veľký návrat. Carey Price sa postaví do brány Montrealu

MONTREAL. Carey Price sa v noci z piatka na sobotu vráti do hry. Proti New Yorku Islanders zažije sezónny debut. Potvrdil to tréner Habs, Martin St. Louis.

Kanadský brankár nechytal od vlaňajšieho finále Stanley Cupu. Mohli za to viaceré faktory - zranenie i liečenie.

Najprv mu v júli museli operovať koleno. Tesne pred začiatkom základnej časti oznámil, že z osobných dôvodov odchádza od tímu, podstúpil liečenie. Potom sa zistili ďalšie problémy s nedoliečeným kolenom a musel začať odznova rehabilitačný proces.