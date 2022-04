Gallagher kritizuje nemecký talent. Jeho správanie označil za trápne

"Keď som mal desať rokov, náš tréner mal pravidlo. Ak sa ocitneš na ľade a lekár či tréner musí za tebou prísť, si zranený natoľko, že musíš vynechať aspoň tri striedania. On strávil viac ako polovicu duelu ležaním na ľade a je pripravený hrať hneď v ďalšom striedaní," rozhorčil sa Gallagher.

MONTREAL. Hokejista Montrealu Brendan Gallagher skritizoval Tima Stützleho z konkurenčného klubu NHL Ottawa Senators. Nepáči sa mu, že nemecký útočník svoje zranenia zveličuje a považuje to za trápne.

Dvadsaťročný Stützle hrá v NHL druhú sezónu. V prebiehajúcom ročníku nazbieral 15 gólov a 28 asistencií v 68 dueloch.

"Sledujú nás deti, sme pre nich vzorom a skrátka to nevyzerá dobre. Je to veľmi dobrý hráč, má talent. Musí však prestať polihovať na ľade, je to trápne," povedal krídelník Canadiens podľa agentúry AP.