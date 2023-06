Dve vylúčenia a 74 bodov. Kopitar je najslušnejším hráčom NHL

Kapitán Los Angeles Kings bol lídrom produktivity tímu so 74 (28+46) bodmi v 82 zápasoch. Vylúčený bol za celú sezónu dokopy dvakrát.

Slovinský forvard sa umiestnil pred Jackom Hughesom (New Jersey), Braydenom Pointom (Tampa Bay), Jaccobom Slavinom (Carolina) a Joeom Pavelským (Dallas). Za víťaza ho zvolilo 77 zo 196 hlasujúcich.

"Ďakujem ľuďom v organizácii, počnúc prezidentom Lucom Robitailleom, generálnym manažérom Robom Blakeom a trénerom, ktorí dennodenne pracujú. Tiež ďakujem spoluhráčom, bez nich by sa mi to nepodarilo. Mám vás rád a ďakujem za podporu," povedal v ďakovnej reči cez video.

"Nechcem zabudnúť ani na rodinu. Starých rodičov, rodičov, no najmä moju manželku a dve malé deti. Ďakujem vám, že za mnou stojíte. Bez vašej pozitívnej energie by som to nezvládol. Milujem vás."