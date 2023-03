Prišiel v teplotách a strelil gól. Prečo Holešinský uprednostnil Česko pred Škandináviou?

V Tipsport extralige zaujal od prvého duelu, hoci ho hral v teplotách. Podľa jeho vlastných slov najúspešnejšiu individuálnu sezónu chce zakončiť na majstrovstvách sveta. Jeho motivácia je o to väčšia, že ho vlani o účasť pripravilo zranenie.

Z "corgoňa" sa stal "indián" a nové miesto mu okamžite sadlo. Dnes nemusí ľutovať, že Česko uprednostnil pred inými ponukami. Vážne riešil aj možný odchod do Škandinávie.

Po sezóne okorenenej bronzom z olympiády a titulom vicemajstra Slovenska prišla nová výzva. ADRIÁN HOLEŠINSKÝ sa v novembri sťahoval do Plzne a našiel svoj nový domov.

Do Plzne ste prišli na začiatku novembra a už po piatich týždňoch ste predĺžili zmluvu o ďalšie dva roky. Čím to je, že sa to odohralo tak rýchlo?

V Nitre som mal zmluvu, v ktorej som mal klauzulu zabezpečujúcu možnosť prestúpiť od prvého novembra. Mal som dobrý štart sezóny a prišli mi rôzne ponuky. Vybral som si tú, ktorá sa mi zdala najlepšia z hľadiska priestoru na ľade.

Po piatich týždňoch veci zapadli do seba, darilo sa mi a cítil som sa dobre. Keď ma oslovili s ponukou na predĺženie kontraktu, rozhodol som sa podpísať to, hoci sa o mňa zaujímali aj iné kluby.