Kluby NHL pozor! Je tu ďalší Nemec. Adam zaznamenal päťbodový zápas

Adam Nemec zaznamenal vynikajúci vstup do sezóny v slovenskej lige do 18 rokov. Liptovský Mikuláš v otváracom zápase rozstrieľal Trenčín 10:2 a mladý útočník svoje konto obohatil piatimi bodmi.

Rodáka z Liptovského Mikuláša čaká vstupný draft do NHL v roku 2026. Adam Nemec by mohol pokračovať v úspešnej rodinnej tradícii.

V rovnakom tíme totiž pôsobil aj jeho starší brat, ktorý vo veku 15 rokov prestúpil do Nitry a po roku sa stal stabilnou súčasťou kádra. V minulej sezóne to s Nitrou dotiahol až do finále Tipos extraligy.