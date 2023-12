Vzdá hold majstrom sveta. Gajan si na MS U20 v Göteborgu nasadí špeciálnu masku

“Na jednej strane bude Janko Lašák s Rasťom Staňom, chcel som im vzdať poctu za majstrovstvá sveta 2002. Budem na nej mať aj nápis “2002 Göteborg”," vraví Gajan.

"Na druhej strane budú Tatry. Zhora v strede bude nápis Slovensko a zozadu bude citát, ktorý mám na každej maske “If you can dream it, you can do it” (“Ak o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj uskutočniť”, pozn. red.).”