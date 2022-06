Prešov čaká zmena. Chmeliar: Zvuční súperi? Ľudí viac lákajú víťazstvá

PREŠOV. To, o čom sa v zákulisí prešovskej mužskej hádzanej povrávalo dlhší čas, je už realitou.

„Pravdou je, že Tatran Prešov mal opäť po dvoch odohraných ročníkoch od vzniku súťaže možnosť aj ročníku 2022/2023 štartovať v skupinovej fáze druhej najvýznamnejšej európskej súťaži, v Európskej lige EHF,“ zdôraznil majiteľ klubu Miloslav Chmeliar.

Prešov napokon, iste po dôkladnom zvážení, zaslal prihlášku do Európskeho pohára EHF.

V európskom pohári avizujú vyššie ambície

Miloslav Chmeliar dôvodil rozhodnutie takto. „Tým prvoradým dôvodom je snaha pokúsiť sa získať najcennejšiu trofej v jednej z európskych súťaži,“ otvorene povedal.

„Európsky pohár EHF sa na rozdiel od Európskej ligy hrá vyraďovacím systémom. Čiže my by sme mohli začať v neskoršej fáze súťaže. Počet zápasov Tatrana by sa potom odvíjal od jeho úspešných výsledkov.“