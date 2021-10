Čaká ich európsky gigant, riešia aj iné veci. Vyhodili z kádra odchovanca?

Zdravotne nie je stopercentne stále fit Dominik Krok. V nevydarenej, hoci víťaznej, extraligovej generálke na zápas v Nemecku so Šaľou, neboli k dispozícii krídelník Dávid Michalka, skúsený Alexander Radčenko, či slovenský reprezentant Tomáš Rečičár.

Napokon, na podobné príznaky pred sobotňajším stretnutím Niké Handball Extraligy v Prešove sa nám posťažoval aj tréner Goluža.

Okrem stabilných hráčov základného kádra za daných okolností na zápas v berlínskej hale Maxa Schmelinga zobral prešovský kormidelník dorastenca Petra Kimák – Fejka.

Sústredenie na hru, na akú aktuálne majú

„Nejakých hráčov sme mali s príznakmi nachladnutia, tak sme ich šetrili. Iní zase dávali pozor, aby sa pred cestou do Berlína nezranili. Aj preto sme nehrali proti Šali dobre, mužstvu zjavne chýbala potrebná energia,“ tvrdil po ostatnom extraligovom dueli tréner Goluža.

Ak by sa však mal Tatran proti Fuchse prezentovať podobným výkonom, tak to by v Berlíne utŕžil zrejme poriadny výprask.

A to, samozrejme, nik z prešovského tábora nechce. Faktom však ostáva, že „berlínske líšky“ sú jasným favoritom duelu s prešovským Tatranom.