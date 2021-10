Viedol o šesť gólov, ale v závere tŕpol. Prešov získal cenný skalp

Európska hádzanárska liga, 1. kolo

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili do svojej druhej sezóny v Európskej lige mimoriadne cenným víťazstvom.

Na domácej palubovke si v zápase základnej A-skupiny poradili s vicemajstrom španielskej ligy CD Bidasoa Irun 27:25. Ďalší zápas odohrajú v utorok 26. októbra na palubovke nemeckého tímu Füchse Berlín.

Tatran síce gólom Hernandeza viedol 1:0, ale lepší štart do zápasu mali hostia. Prešovčania až do 26. minúty doťahovali manko, Pacheco ich nakrátko poslal do vedenia (10:9), no vyrovnaný prvý polčas sa napokon skončil nerozhodne.