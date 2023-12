Gól roka 2023, číslo 8: Parádne zakončenie mladého strelca. Túži po vyššej súťaži

Presný zásah vtedy 19-ročného Milana Michala Sučáka sa dostal aj do užšieho výberu ankety Gól roka 2023. Čitatelia zaň môžu hlasovať do 15. januára.

„Keď som videl, že som v desiatke, bol som šťastný a trocha prekvapený. Rodina a kamaráti sa do toho angažovali a nabádajú aj ostatných, aby hlasovali,“ uviedol mladý futbalista.

„Odmala veľmi rád takto zakončujem na tréningoch, alebo keď len tak som vonku. Som šťastný, že to vyšlo aj v zápase,“ doplnil úspešný strelec.

Vďaka jeho gólu vyhral Zvolen 2:1 . Bol to zatiaľ jeho najkrajší presný zásah v kariére.

„Hral som za tím, ktorý v podstate len bránil, takže fyzicky to bolo veľmi náročné. Mal som šťastie, že mi tam dali veľa príležitostí a zvykol som si na to,“ poznamenal.

Postupové ambície

V lete prestúpil do MFK Zvolen, ktorý je nováčikom v III. lige Západ, má však postupové ambície.

Zvolen už v minulosti hral druhú ligu a rád by sa tam vrátil.

„Tento rok liga je až príliš vyrovnaná, vyhrať ju môžu ešte asi ôsmi, je to veľmi tesné. Pre mladých hráčov je táto súťaž výborná. Je tam veľa skúsených futbalistov, čo hrávali prvú ligu. Práve oni vedia dať tým mladým veľmi veľa,“ myslí si Michal Sučák.

Zvolen je po jeseni na druhom mieste a na vedúcu Sereď stráca dva body.

„Bol by som rád, ak by sa Zvolenu podarilo postúpiť do druhej ligy. Je tam dobrá partia, tréneri a všetci okolo klubu. Cítim sa tam veľmi dobre,“ uviedol mladý futbalista.