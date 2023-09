VIDEO: Nožničky? 19-ročný talent strelil fantastický gól. Chce hrať na najvyššej úrovni

„Spoluhráči boli šťastní, gratulovali mi. Bol to môj prvý štart, prvý gól, takže som musel priniesť do kabíny príchodné. Som ľahší o dvadsať eur,“ pousmial sa.

Zvolen je nováčikom tretej ligy Západ. Po piatich kolách je na prvom mieste tabuľky.

„O postupe nehovoríme, ale každý zápas chceme vyhrať. Ak by sa nám podarilo postúpiť do druhej ligy, bolo by to skvelé. Sezóna je však dlhá. Hlavne musíme držať pokope a ak nás obídu zranenia, dopadne to dobre,“ tvrdí talentovaný futbalista.

VIDEO: Gól Milana Michala Sučáka proti FK Beluša