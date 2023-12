Gól roka 2023, číslo 2: Medzi najlepšími na Slovensku je i manažér klubu

ROSINA. Od brvna do siete. „Angličák“ z 25-tich metrov, aký sa často nevidí.

Boris Krajník z OŠK Rosina strelil proti FK Tatran Turzovka nádherný gól. Vďaka jeho zásahu vyhrali domáci zápas piatej ligy jasne 5:1.

Krásny presný zásah sa uchádza v ankete Gól roka 2023. Čitatelia zaň môžu hlasovať do 15. januára.

„Spoluhráči mi to poslali do skupiny, ale hlasovanie nesilím. Potešilo ma to, ale nechávam veciam voľný priebeh,“ povedal futbalista OŠK Rosina Boris Krajník.