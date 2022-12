Gól číslo 5: Jeho gól vysielali v Česku. Strelil niekto vo svete podobný? pýta sa Penksa

RUŽINÁ. Bol prvý tínedžer z Československa, ktorý ušiel do sveta a zahral si jednu z najlepších líg sveta. V slávnej Bundeslige ho prezývali Turbo Zwerg (Turbo-trpaslík).

„Som rád, že som sa dostal do povedomia. Že sa ešte bavím futbalom. Z gólu mám radosť. Hlavne z toho, že som ukázal synovi, že aj starší hráči dokážu dať pekný gól,“ po nominácii do TOP 10 v súťaži Gól roka 2022 povedal Marek Penksa.

V zápase proti FC Slovan Divín strelil nevídaný gól. Z rozohrávky. Stačilo mu naň len šesť sekúnd. Presný zásah Penksu zaujal aj redaktorov Sportnetu, ktorí ho posunuli do finálovej desiatky súťaže Gól roka 2022 .

Video z jeho gólu obehlo slovenský internet. Vysielali ho aj v televízii. Dokonca v Česku.

„Strelil niekto vo svete podobný gól? Možno som jediný na svete, ktorému sa to podarilo,“ zamýšľal sa.

O zásahu zo šiestej sekundy hovorila nielen Ružiná a región Novohradu, ale celé futbalové Slovensko.

„Volalo mi veľa kamarátov, že to bol pekný gól. Ak by sa mi podarilo vyhrať súťaž Gól roka, víťazstvo venujem synovi. Aby mal lepšiu kariéru ako ja. Pretože potenciál na to má,“ uviedol Penksa.