V upršanom dni Sagan stratil. Dres lídra si obliekol mladý maďarský pretekár

Vo štvrtej etape na Giro d’Italia sa zapojil do veľkého úniku. Celý deň na cyklistov lialo, de Marchi však v náročnom závere bojoval o etapové víťazstvo.

Doslova sa na to špecializuje a každý rok najazdí v úniku tisíce kilometrov. Hoci mnohokrát to nedáva zmysel a nepodarí sa mu zvíťaziť.

BRATISLAVA. V roku 2014 stál na Chámps Elysées na stupni víťazov. Na Tour de France ho vyhlásili za najaktívnejšieho jazdca celých pretekov. Alessandro de Marchi patrí v pelotóne medzi jadzcov, ktorí sa veľmi často púšťajú do únikov.

To mu nakoniec v stúpaní vyfúkol Američan Dombrowski. Talian skončil druhý, ale po prvýkrát v kariére si vybojoval dres lídra na veľkých pretekoch. V stredu si oblečie ružový dres. V celkovom poradí vedie o 22 sekúnd.

„Toto bol môj hlavný cieľ. Už pred dvomi dňami som rozmýšľal, že by sa to mohlo podariť, ale nikomu som o tom nehovoril. Dnes som tušil, že by som mohol mať šancu, ale budem musieť vystihnúť správny moment.

Vybojovať ružový dres je snom každého cyklistu, ale pre Taliana je to ešte výnimočnejšie. V polovici etapy som mal pocit, že o tú príležitosť prídem, ale potvrdilo sa mi veľká pravda: Nikdy sa nevdzávaj. Toto je ocenenie za tie tisíce únikov, ktoré som za posledných jedenásť rokov urobil,“ hovoril v prvom rozhovore pre Eurosport de Marchi.