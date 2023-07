Smutná správa. Zomrel bývalý ligový hráč a tréner Trnavy či Nitry

On vniesol do kabíny pokoj, súdržnosť, skúsenosti a mentalitu víťaziť,“ pre Sportnet nedávno spomínal vtedajší hráč PFK Piešťany Cyril Stachura.

„Bolo to za trénera Ladislava Kunu, bývalého reprezentanta Československa a legendy Spartaka Trnava.

V slovenskej najvyššej súťaži hral za 1. FC Košice a Chemlon Humenné. V nižších ligách to boli ZŤS Košice, VTJ Žatec, ŠKP Devín a PFK Piešťany, kde sa stal legendou klubu.

„Kvalita tímu bola enormná. Tréner Kuna stmelil partiu, bol ľudský a výnimočný. Mal veľkú zásluhu na našich výsledkoch. Ocenili to aj ľudia, v priemere chodilo na zápasy druhej ligy dvetisíc priaznivcov,“ prezradil v rozhovore v roku 2021.

Piešťany boli silné najmä doma.

„Dva roky a pol sme doma neprehrali, súperi sa k nám báli chodiť. Pamätám si, že Devín mohol postúpiť do Corgoň ligy, stačilo mu v poslednom kole bodovať.

Veľký favorit však tradične u nás prehral a postúpil vtedy tím FK Koba Senec. V Devíne z nás asi nemali radosť,“ dodal Stachura.

Inteligentné a verné publikum

Keď hrali Piešťany v druhej lige doma, pre kúpeľné mesto to bola udalosť číslo jeden.

„Na zápasoch vládla žičlivá atmosféra, mali sme inteligentné publikum. Nedá sa povedať, že sme doma vyhrávali vďaka tlaku fanúšikov na hostí. Bolo to práve naopak.

Pamätám si, keď sme po takmer troch rokoch prehrali doma s Jelšavou 0:3, naši priaznivci vytlieskali súpera. Ten mal v tíme reprezentantov Senegalu, ktorí udržali naše najväčšie esá na uzde,“ zaspomínal si a prirovnal:

„V tom čase nebolo veľa miest, kde by priaznivci priali aj súperom. Dnes som na to hrdý. Naši fanúšikovia boli vždy trpezliví, podporovali nás aj keď to nešlo najlepšie.“