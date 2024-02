Dortmundu odišli veľké hviezdy. Mal som pravdu, smútil tréner Mike Tillberg

Ivan Belák, tréner MŠK Žilina U19

"Sú to fantastické pocity. Uvedomenie toho, čo sme dokázali, príde neskôr. Zvolili sme veľmi náročný štýl hry, preto to bol fyzicky náročný duel. Zvládli to a kondične sme sa Nemcom vyrovnali, možno aj prevýšili. Víťazný gól minútu pred koncom bolo niečo neopísateľné, tribúny k tomuto zážitku prispeli výraznou mierou. Dortmund je európsky veľkoklub, no presvedčili sme sa, že sa takým môžeme rovnať. Ideme ďalej s pokorou. Sme radi, že robíme dobré meno Žiline a celému slovenskému futbalu. Pri žrebe chceme hrať v prvom rade doma. Keď sme to vypredali dnes, snáď by sa to podarilo aj o tri týždne. Títo fantastickí fanúšikovia i hráči by si to zaslúžili. To je moje jediné želanie pred piatkom."

Jakub Badžgoň, brankár MŠK Žilina U19

"Neskutočný pocit zdolať jednu z najlepších akadémií Európy i sveta. Po dnešku sa ukázalo, že sa kvalitou môžeme porovnávať s hocikým. Stretnutie muselo baviť všetkých, darilo sa nám hrať našu hru. V druhom polčase sme ešte pridali, tam sa ukázala naša sila. Po poslednom zákroku som si poriadne vydýchol, ďakujeme všetkým. Čo sa týka ďalšieho súpera, úprimne, je mi to jedno. Domáce prostredie by však bolo skvelé."

Zdroj: MŠK Žilina