Feyenoordu nepomohol ani Hanckov premiérový gól. Šachtar predviedol skvelý obrat

BRATISLAVA. Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko strelil gól v stredajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Atletica Madrid, no jeho Feyenoordu Rotterdam na body nestačil.

Španieli vďaka dvom zásahom Alavara Moratu a jedného Antoinea Griezmanna triumfovali 3:2. V stretnutí H-skupiny v Antverpách otočil Šachtar Doneck v druhom polčase z 0:2 na 3:2.

Feyenoord bol v úvodnom polčase aktívnejší a už v siedmej minúte sa dostal do vedenia. Po rýchlom brejku vystrelil Ujeda, brankár Oblak vyrazil, no loptu si nešťastne zrazil do vlastnej siete Hermosa.